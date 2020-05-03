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Seyyar satıcının arabasını kurtarma mücadelesi

Iğdır'da, arabasını zabıta memurlarının aldığı seyyar satıcı, zabıta aracına çıkarak seyyar arabasını geri almaya çalıştı. Zabıtanın müdahale ettiği seyyar satıcı, arabasını kurtaramadı.

19:48 -
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Olay, Iğdır merkez Topçular Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yaşandı. Mahallede arabasıyla sebze satan bir kişiyi gören Iğdır Belediyesi zabıta ekipleri, müdahale etti.

ZABITAYA MÜDAHALE ETTİ

Sebzeleri yere döken zabıta memurları, seyyar arabasını da kamyonete yükledi. Zabıtanın el koyduğu arabasını almak isteyen satıcı, kamyonetin üstüne çıktı. Seyyar arabasını aşağı indirmeye çalışan satıcıya zabıta müdahale etti.

Araç üzerinde yaşanan müdahale devam ederken zabıtaya ait kamyonet hareket etti. Zabıta memurları, seyyar aracı müdürlüğe götürdü. DHA

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Son güncelleme: 20:24 03.05.2020
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