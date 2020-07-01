Sezonun ilk uçağı Bodrum’a indi! Yolcular böyle karşılandı

Bodrum Havaalanı, 1 Temmuz'da (bugün) Ukrayna'dan gelen ilk yolcu uçağını karşıladı. Kiev kentinden gelen turistlere, Lujo Hotel ev sahipliği yaptı.

Sezonun ilk yabancı misafirlerini ağırlama imkanı bulan otel yetkilileri, Kiev'den gelen 330 yolculu uçağı, apronda su takı gösterisi ile karşıladı. Otel yetkilileri, turistlerin, rahat ve temiz bir tatil geçirebilmeleri için gerekli corona tedbirlerini aldıklarını belirtti.

YENİ UÇUŞLAR BELLİ OLDU

1 Temmuz'da Ukrayna Kiev'den kalkan uçak, sezonun gecikmeli de olsa başladığını müjdeledi. Bodrum’a 8 Temmuz'da da Almata'dan yeni bir turist kafilesinin geleceği belirtildi.

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