Sıcak hava balonlarının uçuşuna corona virüs ayarı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 17 Mart tarihinde durdurulan sıcak hava balonu uçuşlarının yarın yeniden başlatılması öncesinde genelge yayımladı.

Genelgede, corona virüsüne karşı alınması gereken önlemler şu şekilde anlatıldı,

* İşletme tarafından balon uçuş faaliyetleri kapsamında kalkış yerleri diğer işletmeler ile koordine edilerek mümkün olduğunca ayrı yerlerden kalkış yapılmasına özen gösterilmelidir. Aynı işletmenin farklı balonları için de ayrı kalkış alanlarının planlanması sağlanmalıdır.

* Birden fazla ekibin birleştiği kalkış alanlarında farklı ekiplerin temastan kaçınmaları sağlanmalıdır.

* Operasyon işleminden önce işletme tarafından balon sepetinin direk bölmeleri ve kılıfları, sepet zeminleri, karabinalar, burner ve bölmeleri, halatlar, sepet bağlantı noktaları, GPS ve telsiz dezenfekte edilmelidir.

* Yolcuların taşınması amacıyla kullanılan araçların, uçuş operasyonu öncesinde ve sonrasında, koltuk araları, koridoru, kapı kolu ya da sürgüsü, koltuk tutamakları, direksiyonu, ön panel vb. alanları dezenfekte edilmelidir.

* Yolcuların, balona binmeden önce, ellerinin dezenfektasyonu soğuk şişirme esnasında sıcak şişirme başlamadan önce yapılmalıdır. Sıcak şişirme başladığında kesinlikle dezenfektan kullanımı olmamalıdır.

* Bebeklerde (0-2 yaş) boğulma riski nedeniyle maske kullanılmamalıdır. 6 (altı) yaş altında olan çocuklar maske kullanmayabilir. Kalp, solunum, astım ve otizm gibi uzun süre maske takamayacak rahatsızlıkları olan hasta yolcular doktor raporunu ibraz etmek kaydıyla yüz koruyucu kullanabilirler.

* Her balonda yedek maske (tıbbi veya cerrahi) ve siperlik bulundurulmalıdır.

* Yolcuların ateş ölçümü konaklama tesislerinden servis araçlarına alınmadan, Kaptan pilot ve tüm ekip üyelerinin ateş ölçümü operasyon başlamadan önce uygun bir ölçüm cihazı ile yapılmalıdır. Ateş ölçüm sıcaklığı 37.5ºC’nin üzerinde olan hiçbir yolcu veya ekip üyesi uçuş operasyonuna katılamaz.

UÇUŞ OPERASYONUNDA ALINACAK ÖNLEMLER

Sıcak hava balonunda yerleşimin nasıl yapılması gerektiği de anlatılan genelgede şu ifadelere yer verildi;

* Sepet yerleşiminde aynı aile mensubu bireyler aynı sepet bölmesine alınmalıdır.

* Yolcuların uçuş sırasında maske (tıbbi veya cerrahi) takmaları sorumlu kaptan pilot tarafından kontrol edilmeli ve uçuş süresince takibi yapılmalıdır.

* Yolcuların balona binmeden önce ellerinin dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

* Balon üretici uçuş el kitaplarında balon sepet bölüm kapasitesinin 4 ve üzeri olarak belirlendiği bölümlerinde sosyal mesafe kuralının korunmasına yardımcı olmak amacıyla bir yolcu eksiltilmelidir.

* Uçuş esnasında şüpheli bir yolcu olması durumunda siperlik kullanılması sağlanmalıdır.