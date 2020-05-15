Sıcaklık 34 dereceyi gördü, plajlar hareketlendi

Corona virüsü salgını nedeniyle uzun süre sakinliğini koruyan Çeşme ilçesindeki Ilıca Plajı, hava sıcaklığının 31 dereceye kadar çıkması üzerine bugün vatandaşların akınına uğradı. Plajdan denize girenler, sosyal mesafeye dikkat ederek güneşlendi.

Her yıl tatilini Çeşme’de yaptığını söyleyen İhya Üstüneli, “Denize her sene 23 Nisan’da girerdik. Ama bu yıl geç oldu. Çünkü koronavirüs nedeniyle evde kaldık. Hiç kalabalık değil. Uzak durmaya dikkat ediyoruz. Plajda şemsiye bulunmadığı için burası çok kalabalık olmaz diye düşünüyorum” dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler evde kaldıklarını anlatan Ergün Gülger ise diğer günlerde denize girdiklerini belirterek, “Plaja gelirken de bir tedirginlik yaşamadım. Normalde hijyene ve temizliğe dikkat ediyoruz. Bir açıklama duymuştum, denizde mikrobun temizleneceği şeklinde. İçim bu yüzden rahat” diye konuştu.

KISITLAMA KALKINCA DENİZE KOŞTULAR

Bugün 15-20 yaş aralığındaki gençler de saat 11.00’den 15.00’e kısıtlamanın kalkması nedeniyle dışarı çıkabildi. Ildır Mahallesi yakınlarında yazlık evleri bulunan Alara Deniz Eryiğit (16) de, “Burası normalde iğne atsanız yere düşmez, denilebilecek görüntülere sahne olur. Ama şu an çok iyi. Denizden bulaşır mı bulaşmaz mı tartışmaları var. Duyduğum her şeye inanmamaya çalışıyorum” dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tüm günlerini evde geçirdiğini anlatan Doğa Balak da (16) izni duyar duymaz denize koştuğunu söyledi. DHA