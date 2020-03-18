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Sıcaklıklar 12 derece düşüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ile 12 derece olmak üzere yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor.

Sozcu.com.tr
09:26 -
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Sıcaklıklar 12 derece düşüyor!

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Amasya, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Adana ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya’nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Trakya, Marmara’nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Akdeniz bölgesinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

 

Bitlis Hakkâri HAVA DURUMU kar yağışı Meteoroloji Muş Van yağmur
Son güncelleme: 12:19 18.03.2020
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