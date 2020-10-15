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Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yurdu sarıyor… Hafta sonu hava durumuna dikkat

Hafta sonu yurdu etkisi altına alacak olan yeni yağışlı hava sistemiyle beraber hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek ve yeni haftayla birlikte düşüş devam edecek. Küresel tahmin sistemlerine göre İstanbul'da önümüzdeki 3 gün içinde 5 dereceden fazla sıcaklık düşüşü beklenirken yurdun bazı bölgelerinde sıcaklık düşüşü 10 dereceye yaklaşacak.

Berk CÖMERT
08:52 -
Haberler Gündem
Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yurdu sarıyor… Hafta sonu hava durumuna dikkat

Hafta sonu sertleşmeye başlayacak olan hava şartlarıyla birlikte Türkiye mevsim geçişini ciddi şekilde hissedecek. Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre, cumartesi günü yurdun batısından giriş yapacak olan yağışlar ilerleyen günlerde yurt geneline yayılacak.

4 GÜNDE 10 DERECE FARK

Ankara’da bugün 26 derece dolaylarında hissedilecek olan hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren düşüşe geçerek 16 dereceye kadar inecek. İstanbul’da bugün hava sıcaklığı 24 derece olurken, yeni haftada 18 derecenin altına inecek. İzmir’de de yaklaşık 5 derecelik sıcaklık düşüşü bekleniyor.

YAĞIŞLAR VE SICAKLIK DÜŞÜŞÜ YENİ HAFTADA DA SÜRECEK

Hafta sonu başlayacak olan yağışlar yeni haftayla birlikte yurdun tümüne yayılacak. Hava sıcaklıklarındaki düşüş yeni haftanın ortasına kadar devam edecek.

AYIN SON HAFTASINDA PASTIRMA SICAKLARI GELECEK

Hava sıcaklıklarındaki düşüş 22 Ekim’e kadar sürecek ve sonrasında yükseliş başlayacak. Her yıl ekim sonu ve kasım başı kendini hissettiren sıcakların bu sene de yazdan kalma günler yaşatması bekleniyor.

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Ankara Cumartesi istanbul izmir Türkiye
Son güncelleme: 09:03 15.10.2020
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