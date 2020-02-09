Sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek

İstanbul’da Cuma gece saatlerinden itibaren etkili olan aralıklı kar yağışları neticesinde TEM Otoyolu’nun güneyinde kalan ilçelede ortalama 3-7 cm, kuzeyde kalan ilçelerde ise ortalama 10-15 cm aralığında kar kalınlıkları kaydedildi. Kar yağışı, Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybederken, sıcaklıkların mevsim normallerinin yükseleceği bildirildi.

Mevcut meteorolojik verilere göre, İstanbul’da hava sıcaklıklarının 10 Şubat’a kadar mevsim normalleri ile 3-6 derece altında, 11-25 Şubat tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesini bekliyor.

İBB: ÖNEMLİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

İBB tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ana arterlerde, meydanlarda, üst geçitlerde, otobüs duraklarında vb. kritik noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüldüğü, gelen ihbarlara müdahale edildiği kaydedildi. Yapılan çalışmalar neticesinde önemli bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi. İBB tesislerinde 529 erkek, 39 kadın olmak üzere toplam 568 sokakta yaşayan vatandaşın misafir edildiği bildirildi.