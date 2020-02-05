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Şiddetli lodos fabrikanın çatısını uçurdu

Bursa'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos fabrikanın çatısını uçurdu.

03:17 -
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Şiddetli lodos fabrikanın çatısını uçurdu

Yıldırım ilçesi Vatan mahallesinde bulunan fabrikanın çatısı şiddetli lodosa dayanamayarak 2 binanın üzerine uçtu. Çatının büyük bir gürültüyle uçarak 2 binanın üzerine düşmesi üzerine binada oturan vatandaşlar korkuyla uykularından uyandı. Hemen dışarı çıkan vatandaşlar çatının binalarının üzerine düştüğünü gördü. Uçan çatının tehlike saçan bazı aksamları ise itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

Binalarının üzerine çatı uçan vatandaşlar, “Uyurken büyük bir gürültüyle uyandık. Dışarı çıkıp baktığımızda yandaki fabrikanın çatısının bizim binaların üzerine düştüğünü gördük. Bomba gibi ses çıkarttı çok korktuk” dedi. İHA

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