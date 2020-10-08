Sıfır otomobilin koltuğundan falçata çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası 47 yaşındaki Alpaslan Tosun eşi Semiha Tosun için aldığı sıfır otomobilde akılalmaz bir olay yaşadı.

Arabayı aldıktan 17 gün sonra şoför koltuğunda bir toz fark eden ve tozu çırpmak için elini kullanan Tosun biranda parmağındaki acıyla irkildi. Kanlar içinde kalan parmağında derin bir kesik oluşan Tosun elinin nasıl kesildiğini anlamak için koltuğa baktığında döşeme altında bir kesici cisim fark etti.

“7 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA FALÇATA ÇIKTI”

Durumun firmaya aktarılmasının ardından koltuğunun yeni bir koltukla değiştirildiğini ve sonrasında yaşananları ise kendisinin bile anlamakta güçlük çektiğini kaydeden Tosun, şunları söyledi:

* Eşime ait olan aracın içine bir şeyler koymak için aşağıya indim. Şoför koltuğunda ince bir toz tabakası gördüm. Tozu çırpayım derken elimde bir hissettim. Elime baktığımda ciddi bir kanama olduğunu gördüm.

* Kanamam durduktan sonra arabaya geri döndüm. Sebebini araştırdığımda şoför koltuğunda oturma yeriyle yaslanma yeri arasında dışarı doğru kesici bir cisim çıktığını gördüm.

* Hemen bir bezle o bölgeyi kapattım ve eşime o bezi kaldırmamasını ve ertesi gün yetkili servise giderek baktırmasını söyledim. Daha sonra eşim yetkili servise gitti. Ben de kontrol için doktora gittim.

* Eşim arabayı teslim ettiğinde içeriden kesici bir cisim çıkmış. Söylediklerine göre 7 santimetre uzunluğunda bir falçata bıçağı çıkmış koltuğun içinden.

FİRMA KOLTUĞU DEĞİŞTİRDİ

Daha sonra olay bizim açımızdan kapandı bir sıkıntı olmadı. Salı günü sabah eşimi tekrar aramışlar. Bu durumun arabayı üreten firmada ciddi bir infial uyandırdığını söyleyip arabanın fotoğraflarını istemişler.

Eşim koltuk fotoğrafını gönderdikten 3 saat sonra Bursa'dan yeni koltuk getirip montajını yapmışlar. ‘Olay bizim için bitti, kapandı teşekkür ederiz’ dedik.

Daha sonra koltuk montajını yapan şahıs beni aradı. ‘Davacı olup olmayacağımız’ konusunda bilgi istedi. Olayın bizim açımızdan bir sorun teşkil etmediğini ve böyle şeylerin olabileceğini söyledik.

Daha sonra üretici firmayla bir sözleşmeleri varmış bu sözleşme aksarsa sözleşmenin feshedileceğini 700 kişinin işten çıkacağını söylediler. Ben de ‘olay bizim için kapanmıştır sorun yok’ dedim.

“ÖNCE YEMEK, SONRA GEZİ TEKLİFİ”

Sonra birkaç gün daha sürekli aradılar. Bursa'daki üretim tesislerine davet ettiler bizi hatta koltuklarla ilgili de bir jest yapacaklarını söylediler.

Teşekkür ettim, gerek yok dedim. ‘Yedireceğiz, içireceğiz, gezdireceğiz’ falan dediler. ‘biz karnı tok insanlarız yemeyle içmeyle bir sıkıntımız yok’ dedim. Bunun üzerine size fabrikayı gezdirelim teklifinde bulundular.

Biri üniversiteyi yeni kazanan üç çocuğumuz var. Tesisleri gezmek hoşlarına gideri diye düşünüp tekliflerini kabul ettik.

“BİZİMLE DALGA GEÇTİLER”

Ertesi gün öğlene doğru aradılar. ‘Konu bizim için kapandı gelmenize gerek yok’ dediler. Bunun üzerine ‘jesti yapmak isteyen sizsiniz, davet eden sizsiniz, her şeyi taahhütte bulunan sizsiniz, gelmeyin diyen sizsiniz. Dalga mı geçiyorsunuz? Bu basit bir konu değil’ dedim. Ancak ‘konu bizim için kapandı' deyip irtibatı kestiler.

Ben de ondan sonra hukuki süreci başlatmaya karar verdim. Şuanda avukatımıza vekaletnameyi verdik, kısmetse savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

OMURİLİĞİMİ DE KESEBİLİRDİ

Aracın sahibi Semiha Tosun ise bu durumun çok daha ciddi sonuçlara da sebebiyet verebileceğini belirterek şunları söyledi:

* Pazartesi günü sabahtan kesici aleti çıkarttılar serviste. Ertesi gün sabah tekrar beni aradılar ve öğle saatlerine kadar yeni koltuk elimize ulaştı. Koltuk değişimini yaptılar.

*Oldukça endişelendim çünkü araba daha 300 kilometredeydi. İlerleyen vakitlerde insanlık hali bir kaza olur yada sert bir frene basılsa farklı noktalara da isabet edebilirdi. Çünkü tam omurilik hizama geliyordu.