Sigara içmek hangi illerde yasaklandı?

Sigara yasağı olan iller arasına son olarak Karabük'te dahil oldu. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda kentin en işlek caddelerinden biri olan Kemal Güneş Caddesi'nde sigara içilmesi korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

Konuyla ilgili Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yaya trafiğinin yoğun bulunduğu ve vatandaşlarımızın kalabalık oluşturduğu İlimiz Merkezi Kemal Güneş Caddesi’nde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi. Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanması kararlaştırıldı” ifadelerine yer verildi. İHA

BALIKESİR İL GENELİNDE YASAKLANDI

Sigara yasağını uygulayan bir diğer il ise Balıkesir oldu. İl genelinde cadde ve sokaklarda yürürken sigara içmek yasaklandı.

Vali Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre; vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürürken sigara içemeyecek, 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14’ten sonra pazar yerlerine giremedikleri gibi toplu ulaşım araçlarına binişleri kısıtlanacak. İHA

MUŞ'TA EKİPLERDEN SİGARA DENETİMİ

Muş Valiliği, kent genelinde caddeler, sokaklar ve parklarda sigara içmenin yasaklandığını açıkladı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararından sonra polis ekipleri kent merkezinde denetime çıktı. Polis ekipleri, kamunun ortak kullanım alanlarında sigara içen vatandaşları uyararak, bilgilendirmelerde bulundu. DHA

MASKE İHLALİ SEBEBİYLE YASAKLANDI

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali Çelik başkanlığında toplandı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında takılması zorunlu olan maskenin sigara içme bahanesiyle ihlal edildiği belirtilen kurulda kent merkezindeki birçok cadde ve sokakların yanı sıra pazar yerleri, cami önleri, hastane bahçeleri, parklar gibi alanlar ile otobüs ve servis duraklarında sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verdi. DHA

YOZGAT, KÜTAHYA, GİRESUN VE ERZİNCAN DA YASAKLANDI

Corona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Yozgat, Kütahya, Giresun ve Erzincan'da da valilik kararı ile caddeler ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı.