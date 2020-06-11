Sigara tartışması ölümle son buldu

Bahçelievler’de üç gün önce meydana gelen olay ididiaya göre şöyle gelişti; Güvenlik görevlisi Seroz Serhat Çolak, 8 haziran gecesi eğlenmek için arkadaşlarıyla Kocasinan, Karadeniz Caddesi üzerinde buluştu.

İSTEKLERİ BİTMEDİ

Arabada alkol alarak sohbet eden 4 arkadaşın yanına gelen bir kişi önce sigara istedi. Daha sonra yeniden gelerek ateş istedi. Ardından birkaç kez daha arkadaş grubunun yanına gelen kişinin istekleri bitmeyince tartışma yaşandı.

BIÇAKLA SALDIRDILAR

Yaşanan tartışma küfürleşmeye dönüşünce, “Birazdan adamlarımı toplayıp geleceğim” diyen kişi, 4 arkadaşın yanından ayrıldı. Bir süre sonra ise yanında elinde bıçak olan 40'lı yaşlarda bir kişi ile geri dönerek sohbet eden arkadaşlara saldırdı.

PEŞİNE DÜŞTÜLER

Yaşanan saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheliler kaçmaya başladı. Araçlarına binen 4 arkadaş ise şüphelilerin peşine düştü. Bir üst caddede saldırganlardan biriyle karşılaşan gruba yeniden bıçaklı saldırı yaşandı. Buradaki olayda güvenlik görevlisi Seroz Serhat Çolak ve bir arkadaşı yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı gençler hastaneye götürüldü. Çolak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra İstanbul Asayiş Polisi, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Araştırmada 2 şüpheli güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin, olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştıkları fark edildi.

TUTUKLANDILAR

Polis ekipleri, sohbet eden 4 kişiden sigara ve çakmak isteyen kişinin Ümit S. olduğunu belirledi. Ümit S.'nin yanına alarak geri döndüğü bıçaklı arkadaşının ise Taner A.(36) olduğu tespit edildi. Her iki şüpheli de düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler tutuklandı.