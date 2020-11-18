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Sigara yasağı olan yerler neresi, cezası ne kadar?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son genelge ile ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürüyor. Ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulları sigara içme yasağı sınırlarını genişletebilecek.

Güncellenme: 12:31, 18/11/2020
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Sigara yasağı olan yerler neresi, cezası ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde 81 ili kapsayan bir genelgeyle sokakta sigara içme yasağı uygulamasını yürürlüğe koyan İç İşleri Bakanlığı, dün yayınlanan genelge ile yasağın sürdüğünü duyurdu.

SİGARA YASAĞI KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Genelgede sigara içme alanlarının genişletebileceği bildirildi. Genelgede “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacaktır.

SİGARA YASAĞINA UYMAYANLARA PARA CEZASI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği tarafından yayınlanan duyuruda sigara yasağını cezası da paylaşıldı. Valiliğin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

* İstanbul'da corona virüs salgını ile mücadele kapsamında virüsün yayılımını önlenmek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 102 numaralı kararı doğrultusunda;

* Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren tüm İlimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları Kararları ile belirlenecek, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına) 39 İlçemizin ayrı ayrı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları ile toplamda 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydanda sigara içilmesi yasaklanmıştır.

*İstanbul genelinde sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi Valiliğimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

*Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır. Alınan tüm tedbirler; vatandaşlarımızın, ilimizin ve toplumumuzun sağlığını korumak içindir.

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