Sigorta Tahkim Komisyonu ‘köpeği’ suçlu buldu!

Sigorta Tahkim Komisyonu’ndan ‘ilginç’ karar… İzmir’de bir sürücü, aracıyla çarptığı sokak köpeğini veterinere götürüp tedavi ettirdi. 5380 liralık tedavi masrafının tahsilini ise sigorta şirketinden istedi.

Sigorta şirketinden olumsuz yanıt alan sürücü, Hayvanları Koruma Kanunu’nun “Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır” şeklindeki 21. maddesini örnek göstererek Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurdu.

Başvuruyu inceleyen komisyon, “Tutanakta sokak köpeğinin bitkiler arasından yola fırladığı ve sigortalı aracın sürücüsünün herhangi bir kusurunun olduğu belirtilmiştir” diyerek, sigorta şirketini haklı buldu. Sigortalıya herhangi bir para ödenmesine gerek olmadığı yönünde karar verdi.

Benzer bir olay 2016’da İstanbul’da gelmiş, bir sürücü çarptığı kediyi tedavi ettirip, ödediği parayı sigorta şirketinden istemişti. Sigorta şirketinin kabul etmemesi sonucu olay Sigorta Tahkim Komisyonu’na gitmiş, komisyon şirketi haksız bularak, Hayvanları Koruma Kanunu’nun 21. maddesini örnek göstererek masrafların sigortalıya ödenmesine karar vermişti.