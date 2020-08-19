Siirt Barosu: M.O. soruşturmasının takipçisiyiz

Batman'ın Beşiri ilçesinde 16 Temmuz günü intihar girişiminde bulunan, sonrasında ise uzman çavuş M.O. tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığı belirtilen 18 yaşındaki İ.E. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Siirt Barosu, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Olay sonrasında yaşanan gelişmelerin anlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

* 2002 doğumlu mağdur İ.E.’nin şüpheli M.O. tarafından cinsel saldırıya uğraması olayına ilişkin, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca nitelikli cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldığı, yürütülen soruşturma kapsamında alınan mağdur beyanı ve dosya kapsamına giren Adli Tıp raporu üzerine şüpheli M.O.’nun, 16.07.2020 tarih, saat 14.00 sıralarında alınan gözaltı kararına istinaden mevcutlu olarak 17.07.2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazır edilmiş, alınan ifadesine müteakip tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiştir.

“SERBEST BIRAKILMASINA YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİR”

* 17.07.2020 tarihinde Siirt Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulaması yapılan M.O. isimli şüpheli, adli kontrol altına alınarak yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verilmiş ve serbest bırakılmıştır.

* Bu karara karşı hem baromuz hem de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca itiraz edilmiş, yapılan itiraz Siirt Sulh Ceza Hakimliği’nce reddedilmiştir.

* Bu karara karşı, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siirt Barosu Başkanlığı tarafından Şırnak Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itirazda bulunulmuş, bu itiraz da reddedilmiştir.

* Sonraki aşamada soruşturma dosyası, baromuz ve baromuza bağlı Kadın Hakları Komisyonu tarafından yakından takip edilmiştir.”

“MAHKEME İDDİANAMENİN İADESİNE KARAR VERDİ”

* Nitekim yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen şüpheli, çalıştığı kamu kurumu tarafından açığa alınmıştır. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlenmiş ve tensiple birlikte adı geçen şüpheli M.O.’nun tutuklanması istemiyle Siirt Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılması talep edilmiştir.

* Siirt Barosu Başkanlığı ve Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından da ayrıca tensiple birlikte tutuklama kararının verilmesi için Siirt Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe verilmiştir.

* Bunun üzerine Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin iadesi kararı verilmiştir. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemece verilen iddianamenin iadesi kararına karşı itirazda bulunmuş olup, bu hususta bir karar verilmesi beklenmektedir.

“SORUŞTURMANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

* Soruşturmanın başından beri Siirt Barosu Başkanlığı ve Kadın Hakları Komisyonu olarak hem hukuki destek hem de mağdurun sağlık durumu ile ilgili olarak ailesiyle dayanışma içerisinde bulunarak, sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

* 18.08.2020 tarihinde mağdur İ.E. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Yaşam mücadelesini kaybeden kızımıza Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

* Kızımız ve ailesinin yaşadığı mağduriyetle ilgili hukuki sürecin başından beri müdahil olan baromuzun bundan sonraki süreçlerde de ailenin yanında olarak soruşturmanın takipçisi olacağının kamuoyunca bilinmesini isteriz.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA

Olayla ilgili sosyal medyada binlerce kişi görüş açıkladı, şüphelinin diğer benzeri olaylarda olduğu gibi tutuklu yargılanmasını talep etti. Siirt Barosu’nun açıklamasına da çok sayıda baro ve avukat destek verdi, adaletin tecellisi için destek açıklamasında bulundu. Son gelişmelerle ilgili hem Adalet ve İçişleri Bakanlığı’ndan hem de Valilik veya Başsavcılıktan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.