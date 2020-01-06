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Siirt’te balkondan düşen kız hayatını kaybetti!

Siirt'te oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkonundan düşen Sedef Yıldırım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

23:46 -
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Siirt’te balkondan düşen kız hayatını kaybetti!

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler mahallesinde meydana geldi.

Lise öğrencisi Sedef Yıldırım, oturduğu apartmanın 6’ncı katındaki balkonda olduğu sırada dengesini kaybederek, boşluğa düştü.

Sedef’in düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzenine olay yerine sağlık görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Yıldırım’ı ambulansla Siirt Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Sedef Yıldırım, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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