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Siirt’te ‘Yıldırım-11 Herekol’ operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te bölücü terör örgütüne yönelik Yıldırım-11 Herekol operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

09:26 -
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İçişleri Bakanlığı bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ‘Yıldırım-11 Herekol’ operasyonu başlattı. Operasyona Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan Bin 3 kişilik personel görev aldı.

(FOTO: DHA)

BİLANÇO BELLİ OLDU

Öte yandan, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı, 112 mağara, sığınak ve depo imha edildi.  (DHA)

İçişleri Bakanlığı Korucu ÖZEL HAREKAT Polis Siirt Terör terörist
Son güncelleme: 09:44 11.09.2020
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