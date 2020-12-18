‘Şikayet edersen seni öldürürüm’ dedi, hakim serbest bıraktı

İstanbul’da yaşayan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Behiye Polat, madde ve alkol bağımlısı eşi 40 yaşındaki Tuna Y.'den şiddet görmesi nedeniyle üç yıl önce boşandı. Bu süre zarfında birçok kez cezaevine girip çıkan Tuna Y., eski eşinin yaşadığı eve gelerek onu rahatsız etmeye başladı.

Savcılığa şikayette bulunan Polat, eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Evin etrafındaki kömürlüğe saklanan bazen de kapının önüne gizlenen Tuna Y. zaman zaman eve girerek hem Polat'ı hem de iki çocuğunu defalarca darp etti. Her defasında gözaltına alınan ancak adli makamlarca serbest bırakılan şahıs uzaklaştırma kararını ihlal ederek Polat'ı ve çocuklarını rahatsız etmeye devam etti.

POLİS OTOSUNUN CAMINI KIRDI

Cezaevinden bir süre önce çıkan Tuna Y. olay günü Polat'ın yaşadığı evin önüne gelerek içeriye girmek istedi. Ancak Polat kapıyı açmayarak Tuna.Y.'yi içeriye almadı. Bunun üzerine gizlenen Y. kargocunun Polat'ın evine geldiğini görünce kargocunun arkasına saklanarak kapıda gizlenmeye başladı. O esnada camdan kargocuyu gören Polat'ın kapıyı açması sonucu içeriye giren Y., eski eşi Polat'ı ve 2 çocuğunu darp etti. Darp edilmeleri sonucu Polat, 2 çocuğunu alarak evden ayrıldı. O esnada ise polis ekiplerini arayarak uzaklaştırma kararı olan eski eşinin eve girdiğini ve kapıyı açmadığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ikna yoluyla şahsı evden çıkarttı. Ancak şahıs bir anda saldırganlaşarak polis ekiplerine direnmeye başladı. Öfkeden deliye dönen Tuna Y. güçlükle gözaltına alınmaya çalışılırken, polis otosunun camını kafa atarak patlattı. Şahıs ardından olay yerine sevk edilen bir başka polis otosuyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

“ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜRÜM, SENİ ÖLDÜRÜRÜM”

Emniyette “kamu malına zarar vermek”, ”görevli memura direnmek” ve “uzaklaştırma kararını ihlal” suçlarından adli işlemleri yapılan Tuna Y, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karara adeta isyan eden Behiye Polat, “Ben bu insandan boşandım, bayramdan önce cezaevinden çıktı. Cezaevinden her çıktığında gelip bizi rahatsız ediyor. “Şikayet edersen seni öldürürüm, polisi ararsan cenazen çıkar. Çocukları öldürürüm, seni öldürürüm” diyor. Nasıl kurtulacağım bilemiyorum” dedi. (İHA)