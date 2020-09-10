Şikayetini geri çekmeyen kadının köpeğini 5. kattan attı

Olay dün Keçiören ilçesinde meydana geldi. Kader T.’nin evine gelen eski sevgilisi Selman T., kendisi hakkında şikayetçi olan Kader T. ile şikayetini geri çekmesi için tartışmaya başladı. Bu isteği geri çevrilen Selman T., Kader T.’yi darbetti. Öfkeli adam, hızını alamayarak kadının köpeğini 5. katta bulunan evin balkonundan aşağıya atarak öldürdü.

“SEVDİKLERİNE ZARAR VERİRİM”

Cani adamın daha önce de köpeğini binanın apartman boşluğuna attığını belirten Kader T., şunları söyledi:

* Ayın 2’sinde beni darbettiği için Selman T. hakkında şikayetçi olmuştum.

* Dün sabah saatlerinde evime geldi. ‘Şikayetini geri alacak mısın?’ dedi.

* Olumsuz yanıt verince beni darbetti ve evi dağıttı. Daha sonra köpeğime tekme attığını gördüm.

* Bana, ‘ya şikayetini geri alırsın ya seni öldürürüm ya da sevdiklerine zarar veririm’ dedi.

* Ben şok içerisindeyken köpeğimi aldığını ve balkondan attığını gördüm.

* Daha önce de köpeğimi apartman boşluğuna attı ve köpeğimin dişleri kırıldı.

KOMŞULAR DA GÖRDÜ

Kader T.’nin yan binasında oturan komşusu Sevgi Çiftçi ise, şöyle konuştu:

* Adam mavi bir şey bağladı ve köpeği attı. Önce köpek mi çocuk mu çıkaramadım.

* Baktım köpek yerde kıvranıyor, hemen suyu alıp koştum ve ağzına su verdim.

* Kader abla bağırdı ‘Köpeğim yaşıyor mu?’ diye. Gelemiyordu, çünkü ayakları titriyordu.

* ‘Evet yaşıyor’ dedim. Kucağına alarak apartmana çıktı. Köpek buradan giderken yaşıyordu. (İHA)