Silah çekip darbetmişti! İfadesi ortaya çıktı

Kocaeli'de dün korku dolu dakikalar yaşandı. Sözcü Whatsapp İhbar Hattı'na gelen görüntülerde Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 2 araç sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü.

SİLAHI ÇEKEREK KARŞI TARAFIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bir sürücü arabasının bagajında sakladığı silahı çıkararak karşı tarafın üzerine yürüdü. Mermiyi silahın ağzına veren sürücü aracın içerisine kaçan diğer sürücüyü de tehdit etti.

Elindeki silahın kabzasıyla karşı tarafa şiddet uygulayan sürücünün görüntüleri yol üzerinde ikamet eden bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaşanan olayın görüntülerini izleyerek silah çeken kişi ile kavga ettiği kişiyi gözaltına aldı.

Silah çeken H.İ.Ö., diğer otomobilde bulunan 2 kişinin yol verme meselesi nedeniyle kendisini darbettiklerini, daha sonra yolda kendisini tekrar durdurduklarını, bu sırada aracında bulunan ruhsatlı silahını aldığını söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.