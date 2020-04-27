“Silah taşıyana da terörist diyorsunuz tweet atan gazeteciye de”

Sözcü TV yayınında konuşan Avukat Ruşen Gültekin, “Sözcü Gazetesi yazarlarının da söz konusu olduğu 220. madde kapsamında TCK’nın terör örgütü üyesi olmamakla beraber yardım ve yataklık kapsamında silah taşıyan kişiye de terörist diyorsunuz tweet atan gazeteciye de terörist diyorsunuz. Eğer siz terörist kavramını bu kadar geniş ölçüde tutarsanız infaz yasasında bunlar arasında bir ayrım yapamazsınız” dedi.

“KİM TERÖRİST KİM DEĞİL BİLEMİYORUZ”

Terör suçları kavramının geniş kapsamlı olduğunu belirten Gültekin şunları söyledi:

* Her suç bu kapsamda ele alınabiliyor. Bir kamu görevlisinin kaçak yapı yapmasıyla ilgili yapılan bir haber terör suçu kapsamında soruşturmaya konu oluyor. Çünkü Terörle Mücadele Kanunu 17.Maddesinde terörle mücadele eden kamu görevlilerinin yerlerini belli etmekle ilgili bir madde var.

* Bu nedir biliyor musunuz, bir gazeteye bir adamın fotoğrafını basarsanız ve bu kimse şu kötülüğü yaptı derseniz onu terör örgütlerine ve diğerlerine hedef gösterirsiniz. Oysa kamu görevlileri de suç işleyebilirler ve bu haber konusudur. Her konuyu bu kadar geniş yorumlarsak, bu haberleri yapan gazetecileri tehdit altına alırsanız bu ülkede haber alma özgürlüğü AİHM’nin verdiği genişlikte uygulanamaz hale gelecektir.

* Kim terörist kim değil bunu bilemiyoruz. Örneğin, Sözcü gazetesinin yazarlarının da söz konusu olduğu TCK’nın 220. maddesi kapsamında, ‘terör örgütü üyesi olmamakla beraber yardım ve yataklık etmek’ gibi bir kavram var. Dağa silah taşıyan kişiye de terörist diyorsunuz, bankaya para yatıran kişiye de terörist diyorsunuz, tweet atan gazeteciye de terörist diyorsunuz… Eğer siz terörist kavramını bu kadar geniş ölçüde tutarsanız infaz yasasında bunlar arasında bir ayrım yapamazsınız.

*O kadar suç terör suçu altında işleme konulmuş ki bu noktada kim haber yapıyor kim teröre yardım ediyor aradaki çizgi kayboldu. Hatta daha ötesinde muhalefet yapmak ve terörist olmak arasında fark kalmaz bu da bizi çok tehlikeli bir noktaya götürür diye düşünüyorum.