Silahla ev basan 7 kişiye sosyal mesafe cezası

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devlet hazinesi arazisi kulanım ile ilgili iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu ailelerden biri diğerinin evini silahlarla bastı.

Baskında yaralanan olmazken evi basılan Özcan ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde silahlarla ev basmaya gelen 7 şüpheli tespit edildi.

Evi basan şüpheliler arasında bulunan 14 yaşındaki bir çocukta da pompalı tüfek olduğu görüldü. Şüphelilerden M.A. (52), M.A. (49), Ö.A. (27), S.A. (38), R.A. (63) ve C.A. (14) isimli şahısların olayda kullanıldığı tespit edilen biri ruhsatsız 4 adet av tüfeği el koyuldu.

SOSYAL MESAFEDEN İDARİ PARA CEZASI

Olaya karışan 7 kişi ifadelerinin ardından serbest kalırken sosyal mesafeyi korumamalarından dolayı toplamda 22 bin 337 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Silahlı ev baskın anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK

Evİ basılan Aziz Özcan, tehdit edildiklerini ve can güvenliklerinin olmadığını korkudan dışarı çıkamadıklarını aktardı. Özcan olayla ilgili şunları söyledi:

* Bizim buradaki hazine arazisinde hayvanlarımız gelip geçiyor, komşum orayı tel örgüleyle kapatacağını söyledi. Ben de devlet malı olduğunu, kapatmaması gerektiğini aktardım.

Daha sonra ağaç getirip dikerek kapattı. Ben de dilekçe vereceğimi ve yolu kapattığını söyleyeceğimi, ülkede kanun olduğunu söyledim.

* Konuşmadan sonra ‘tamam’ dedi gitti. Daha sonra ben ve çocuklarım bahçedeyken akrabalarını ve ailesini toplamış silahlarla evi bastı.

* Yanındakilere ‘bunları tarayın ben işi halledeceğim’ dedi. Beni tehdit ettiler, kameralarda görüntülerde mevcut. Biz şehit ailesi olarak tek aileyiz bu köyde 30 yıldır yaşıyoruz, 30 yıldır bunlardan zulüm ve kahır çekiyoruz.

* Devlet yetkililerine sesleniyorum, biz onlardan davacıyız ellerini kollarını sallayarak geziyorlar köyde. Can güvenliğimiz yok, korkuyor ve dışarı çıkamıyoruz. (İHA)