Silahlar çekildi, ortalık savaş alanına döndü! 12 yaralı

Olay Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.M.A. ve Ş.K. arasında pazar yeri tartışması yaşandı.

SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Daha sonra karakola giderek birbirinden şikayetçi olan iki grubun akrabaları, karakol önünde kavga etti. İki tarafın da silah çekmesi sonrası çatışma çıktı. Sokak aralarında süren silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Corona virüsü sebebiyle çevrede toplanan meraklı vatandaşları uzaklaştıramayan güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi yaparak kalabalığı dağıttı.

Olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatan ekipler, kavgaya karışan şahısları evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahısların işlemlerinin devam ettiği belirtildi. İHA