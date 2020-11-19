Silahlı kavgada gözünü kaybeden genç şarkıcı dehşet anlarını anlattı

Şişli Eskişehir Mahallesi Marsık Sokak’ta, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup,

geçen pazartesi saat 01.30 sıralarında karşı karşıya geldi.

Kısa süren tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki grup, birbirlerine silah çekti. Sokaktan gelen sesleri duyan şarkıcı Şahan Dinç de o esnada giriş katındaki evinin penceresine çıktı. Ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlardan biri penceredeki Dinç'in sağ gözüne isabet etti.

Gözünden yaralanan Dinç, ev arkadaşı Hikmet Özdemir'in ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Dinç'in gözü alındı.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ali A., Metin K., Doğukan Y., Erhan G., Ramazan K., ve Şükrü U.’yu gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınarak sorgulanan şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan Ali A., Metin K., ve Doğukan Y., adli kontrolle serbest bırakılırken, Erhan G., Ramazan K, ve Şükrü U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan taraflar ifadelerinde ise sokakta karşılaştıklarını ve birbirlerine ateş açtıklarını söyledikleri öğrenildi.

SAATLERCE ACI ÇEKTİM

Olayla ilgili konuşan Şahan Dinç, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

* Ben evdeydim, bilgisayarda şarkı yapıyordum. Dışarıdan kavga sesleri çok yüksek gelince kulaklıktan duydum o kadar çok ses geliyordu.

* Bende bir camı açıp bakıyım derken silahlar ateşlenmeye başladı. Çok fazla bakmama rağmen kafamdan vurulduğumu anladım. Kurşunlardan biri kafama denk gelmişti. Hastanede saatlerce acılar içerisinde çok bekledim.

Ondan sonra doktor geldi ve ameliyat ettiler. Şu an kafamın içerisinde mermi parçaları olduğu söyleniyor. Yüzümün farklı yerlerinden kesip kafamın içindeki saçma parçalarını çıkarttılar. Şu an çok acı çekiyorum. Ara ara ağrılarım artıyor, herkesin dua etmesini isterim.

YATAKTAN SIÇRADIM ŞAHAN KAN REVAN İÇİNDE

Olayla ilgili konuşan Dinç'in ev arkadaşı Hikmet Özdemir, ise şunları kaydetti:

* Şahan'ın burada çalışma stüdyosu var kendi çalışmalarını, şarkılarını aranje ediyordu. Bende burada kendi icat ettiğim petlerle uğraşırken gece saat 01.00-1.30 oldu, ‘yoruldum ben Şahan dedim ben uzanıp yatıyorum' dedim. Abi benim 2 şarkım var, akorları var bitireyim dedi.

O arada ben içeriye geçtim, içerden bir ses geldi abi vuruldum diye. Ben sıçradım yataktan baktım Şahan kan revan içinde. ‘Abi vuruldum’ dedi.

Korktum, bir o anda da zaten silah sesleri geliyordu dışarıdan hemen eğildim acilen polisi aradım. Dedim ki şu adreste silahlı çatışma vurulan var çok kan kaybediyor acil bir ambulansla beraber gelin. Biz bir iki dakika bekledik böyle ambulans çabuk geldi emniyet geldi.

“DOKTOR GÖZÜNÜ ALACAĞIZ DEYİNCE AĞLADIM”

Özdemir hastanede yaşananları ise şöyle aktardı:

* Doktor bey ‘evladım bunun gözünü kurtarmamız mümkün değil’ dedi. ‘Nasıl yani kaşı değil mi?’ dedim ‘Yok’ dedi yani bende gördüm orada açtı muayene etti. Çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağladım. O ilhamı o hızı görünce akşam sabahta o şekilde görünce gözü paramparça.

* Şahan biraz kendine geldi uyandı ablasını arattırdım. Sabah 6 da ablası geldi. Annesine de haber verdiler ameliyattan 10 dakika önce de annesi geldi.

* Ameliyattayken doktor beni aradı korktum. Saçma burundan içeriye girmiş elmacık kemiklerini de parçalamış. Yani göz ameliyatı haricinde başka bir ameliyat daha olacağı bilgisini verdi.

* Ailesi ile irtibata geçtim geldiler imza attılar ikinci ameliyat için hemen ikinci ameliyata aldılar. ‘Gözünü hiçbir türlü kurtaramayız’ dediler ve bu çocuk hiçbir bilgisi ve dahili olmadan gözünü kaybetti.