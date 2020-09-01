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Silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen başpehlivan Hakkı Aygün, silahlı saldırıya uğradı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aygün'ün 2 yıl önce de silahla yaralandığı ortaya çıktı.

13:56 -
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Dün gece otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen başpehlivan Hakkı Aygün (35), silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Aygün hayatını kaybetti. Olay sonrası Emniyet’e giden U.C.S. adlı kişi, tabancasıyla teslim oldu.

(FOTO: DHA)

“VURURLAR SENİ”

Hakkı Aygün’ün, saldırıya uğramadan birkaç saat önce otomobilinde ‘Demedim mi Merdo vururlar seni’ şarkısını dinlediği anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

(FOTO: DHA)

2008 YILINDA SİLAHLA YARALANMIŞTI

Öte yandan Aygün’ün 24 Mart 2018’de Muratpaşa ilçesinde bir kafenin önünde çıkan kavgada silahla yaralanmıştı. Başpehlivan, hastanede bir süre tedavi görmüş ve ardından taburcu edilmişti.

Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor. (İHA-DHA)

Antalya Emniyet Polis sosyal medya
Son güncelleme: 14:05 01.09.2020
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