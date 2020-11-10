Silahlı video ile provokasyona bir gözaltı

Olay Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşandı. Ovakent Mahallesi'nde jandarma yol kontrol noktasından geçen şahıslar, araçta silahla poz verip video kaydetti. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki topladı. Şikayetler üzerine harekete geçen Hatay Valiliği, araçta silahla poz verenlerin Suriye uyruklu olduklarının tespit edildiğini, araçtaki iki kişinin 20 gün önce sınır dışı edildiğini ve olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

“KASITLI OLARAK BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ ZEDELEMEYE YÖNELİK PROVOKASYON İÇEREN GÖRÜNTÜLERDİR”

Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

“Bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve İlimiz Antakya ilçesi Ovakent Jandarma yol kontrol noktasından geçerken araç içinde tabanca ile poz verdiği görülen şahısla ilgili yapılan araştırma sonucunda; görüntülerdeki kişinin Suriye uyruklu M. K. İsimli şahıs olduğu, hakkında Göçmen Kaçakçılığı ve 6136 SKM suçlarından sabıka kaydı bulunduğu tespit edilerek, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şahıs İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Video görüntülerindeki diğer şahısların ise Suriye uyruklu V. ve A. isimli şahıslar olduğu, iki şahsın kimliksiz olmaları nedeniyle yirmi gün önce sınır dışı edildikleri öğrenilmiş olup bu şahısların açık kimlik bilgilerinin tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Bu tür görüntüler kasıtlı olarak birlik ve beraberliğimizi zedelemeye yönelik provokasyon içeren görüntülerdir. Bu konuda vatandaşlarımızın sağduyulu duruşundan dolayı teşekkür ederiz”