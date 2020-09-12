Silivri İstanbul’un neresinde?

İstanbul il merkezinin 69 kilometre batısında yer alan Silivri’nin doğusunda Büyükçekmece, kuzeyinde Çatalca, batısında ise Tekirdağ yer alıyor. Güneyinde Marmara Denizi’nin yer aldığı Silivri’nin kıyılarının uzunluğu yaklaşık 45 km. İlçenin yüzölçümü yaklaşık ise 760 kilometrekare

KÖY NÜFUSU AZALIYOR

Silivri’nin metrekareye düşen kişi sayısı 1990 yılında 90 iken, 2000 yılında 126’ya yükselmiştir. Silivri’nin nüfusu 1997’deki verilere göre 38.932 iken 2000’de 44.530’a yükselmiştir. 2007 itibarı ile ise tahminen 72 bin. 2013 Yılı nüfusu 155.923 kişidir. En kalabalık mahallesi Yeni mahalledir. 2013 nüfus sayımında Yeni Mahallede 26.278 kişi kayıtlara işlenmiştir. En küçük mahallesi ise 140 kişi ile Küçüksinekli’dir. Onu 211 kişiyle Bekirli takip etmektedir. Köy nüfusu giderek azalmakta ve kırsal alanlardan kentsel alanlara göç yoğunlaşmaktadır.