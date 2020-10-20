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Silivri’de fabrika yangını

İstanbul Silivri’de bir sünger fabrikasında çıkan yangın nedeniyle oluşan dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Güncellenme: 14:16, 20/10/2020
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Yangın Silivri Ortaköy Sanayi bölgesinde bir sünger fabrikasında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın hızla büyüdü. Kısa sürede fabrika alevlere teslim olurken ihbar üzerine olay yerine Silivri, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Çatalca ve Bakırköy ilçelerinden itfaiye ekibi sevk edildi.

FOTO: İHA

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarının yanı sıra fabrikadaki işçilerin de içeride bulunan tutuşması kolay sünger malzemeleri yangının daha fazla büyümemesi için dışarıya çıkarttıkları görüldü. Ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (İHA)

istanbul yangın
Yayınlanma Tarihi:13:54,
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