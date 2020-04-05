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Silivri’den İstanbul’a giriş yapmak isteyenlere şok

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 31 kentin araç giriş-çıkışına kapatılmasının ardından yol kontrolleri sıkı bir şekilde sürüyor. Silivri'den İstanbul'a giriş ve çıkış yapmak isteyen ancak izin belgesi bulunmayan özel araçlar geri çevrildi.

Sozcu.com.tr
13:42 -
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Silivri’den İstanbul’a giriş yapmak isteyenlere şok

Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında geçen cuma günü 31 şehir araç giriş-çıkışına kapatıldı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlara izin verilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise geri çevriliyor.

İstanbul’da D-110 Tekirdağ il sınırı Gümüşyaka Papatya mevkiinde polis ve jandarma ekipleri tarafından denetim yapılırken, izin belgesi bulunmayan araçlar geri çevrildi. 112 ekipleri tarafından ise durdurulan araçlardaki kişilerin ateşi ölçüldü.

İstanbul’dan terhis olan kardeşini almaya giden Furkan Bostancıoğlu, terhis olan kardeşini alıp tekrar İstanbul’a döneceğini söyledi. Ali Osman Onur ise Tekirdağ Beşiktepe’ye bugün terhis olacak olan oğlunu almaya gittiğini ifade etti. (FOTO: DHA)

Otomobillerde yan yana oturanları da sosyal mesafeyi korumaları için uyaran polis, ön sağ tarafta oturanların arka sağ tarafa geçmesini istedi. Ticari taşımacılık yapan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi.

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyle askerlik hizmetini tamamlayan kişilere ve yakınlarına seyahat izin belgesi verileceğini bildirmişti. (DHA)

 

askerlik Corona Cuma İçişleri Bakanlığı istanbul Polis Tekirdağ
Son güncelleme: 13:55 05.04.2020
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