Silivri’den İstanbul’a giriş yapmak isteyenlere şok

Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında geçen cuma günü 31 şehir araç giriş-çıkışına kapatıldı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlara izin verilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise geri çevriliyor.

İstanbul’da D-110 Tekirdağ il sınırı Gümüşyaka Papatya mevkiinde polis ve jandarma ekipleri tarafından denetim yapılırken, izin belgesi bulunmayan araçlar geri çevrildi. 112 ekipleri tarafından ise durdurulan araçlardaki kişilerin ateşi ölçüldü.

Otomobillerde yan yana oturanları da sosyal mesafeyi korumaları için uyaran polis, ön sağ tarafta oturanların arka sağ tarafa geçmesini istedi. Ticari taşımacılık yapan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi.

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyle askerlik hizmetini tamamlayan kişilere ve yakınlarına seyahat izin belgesi verileceğini bildirmişti. (DHA)