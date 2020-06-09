Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil alev aldı

Önceki gün Derince İbni Sina Mahallesi’ndeki bir fırının önünde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı

Sabah saatlerinde simit almak için gelen bir adam, içinde eşi ve 2 çocuğu bulunan otomobilini çalışır durumda fırının önüne park etti. Araç sahibi taze simit çıkmasını beklediği anda otomobilin alt kısmından alevler yükselmeye başladı.

Aracının yandığını gören vatandaş, hemen koşarak eşi ve çocuklarını dışarı çıkartmak için otomobilin kapılarını açmaya çalıştı. Bu sırada fırında bulunan yangın tüpünü alarak araca müdahale eden fırın sahibinin oğlu Muharrem Bilgiç, olası bir facianın önüne geçti.

”BİRDEN ALEV ALDI”

Yangın anını anlatan Muharrem Bilgiçşöyle konuştu: “Tam simidini vermek üzereyken aracın alev aldığını gördük. Fırından yangın tüplerini aldım. Birini boşalttım fayda etmedi, ikinciyi de sıkarak aracı söndürdüm. Mahallelinin de çok yardımı oldu. Herkes su boşalttı. Arabanın altındaki hortumdan benzin sızıntısı olmuş sanırım” dedi. (DHA)