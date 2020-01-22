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Sınava yetişmeye çalışan öğrenci otomobilin altında kaldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sınava yetişmeye çalışan üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Yaralanan öğrenciyi otomobilin altından polis ve vatandaşlar çıkardı.

09:01 -
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Sınava yetişmeye çalışan öğrenci otomobilin altında kaldı

Olay, sabah 07.00 sıralarında Ankara‘nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Osman E.‘nin kullandığı otomobil, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Şeyma K.‘ye çarptı.

FOTO: İHA

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobilin altında kalan Şeyma K.’nın çığılıklarını duyan polis ve vatandaşlar, yaralı öğrenciyi otomobilin altından çıkardı. Şeyma K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Üniversite öğrencisinin sınava yetişmeye çalıştığı öğrenilirken, otomobilin sürücüsü Osman E. gözaltına alındı. (İHA)

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