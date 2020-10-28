Sınavlar nasıl yapılacak? MEB sınav sistemini açıkladı

Pandemi nedeniyle en çok merak edilen konulardan olan eğitimde sınav uygulamasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 81 il müdürlüğüne gönderdiği yazıda okullarda uygulanacak sınavlarla ilgili alınan kararı paylaştı.

SINAVLAR OKULLARDA YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

“Haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için; sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.” denildi.

MEB, 81 İL MÜDÜRLÜĞÜNE YAZI GÖNDERDİ

“Bilindiği üzere 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemi ilgi (b) Genelge'ye göre,

31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlamış olup 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecektir. İlgi (a) Yönetmeliğin ‘Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler' başlıklı Ek 2'nci maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda, yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim faaliyetlerinde uyulması gereken usul ve esaslar ilgi (c), (ç), (d), (e) ve (f) yazılarla açıklanmıştır. Diğer taraftan ilgi (c) yazıda öğrencilerimizin müfredatın tamamından sorumlu olacağı belirtilmiştir.

Buna göre yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin devam ettiği 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci döneminde resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki derslerin ölçme ve değerlendirme işlemlerine yönelik olarak;

1.Yüz yüze eğitim faaliyetleri ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme kapsamına alınacaktır.

2. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin il/ilçe hıfzıssıhha kurullarıyla iş birliği içinde aldığı kararlar doğrultusunda haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda salgından önce olduğu gibi yürütülecektir.

3. Haftada 2 (iki) gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için ölçme ve değerlendirme uygulamaları ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülürken;

a. Sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Covid-19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır.

b. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve öğrenciye önceden duyurularak sınava alınacaktır.

c. Okullarda yapılacak sınavlarda dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulacak ve sınavların tarihine okullardaki sınıf/alan zümre başkanları kurulunca karar verilecektir.

ç. Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak ve sınav bu süreye uygun olarak hazırlanacaktır.

d. Gerekli görülmesi halinde, ilgi (d) ve (f) yazılarda ifade edildiği üzere, Cumartesi günleri de okullarda sınav yapılabilmesine imkân sağlanabilecektir.

e. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine işlenecektir.

f. Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacaktır.

g. Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2 (iki), haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 (üç) defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir.

ğ. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor, trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacaktır. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacaktır.

h. Proje ve ders etkinlikleri uygulamalarının dersin özelliğine göre yüz yüze veya canlı ders ve çevrim içi diğer ( e-posta vb.) ortamlarda sunulabilmesi sağlanacaktır.

ı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci döneminde bugüne kadar yapılmış olan bir sınav veya ölçme değerlendirme uygulamasının var olması durumunda bunlar geçerli olacak ve e-okul sistemine işlenecektir.

4.Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Covid-19 salgınına yönelik tüm tedbirler eksiksiz ve zamanında alınacaktır.

Covid-19 Salgın sürecinin ülkemizdeki seyri dikkate alınarak Bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda, farklı tür ve kademelerdeki eğitim kurumlarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesi kararı alınmış ve buna göre 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren ortaöğretim kurumlarının 9. sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 12. sınıflarında yüz yüze eğitime başlanmış, 02 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren de 9. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçileceği kamuoyuna açıklanmıştır.

ÖĞRENCİLER KONULARIN TAMAMINDAN SORUMLU OLACAK

Yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim sürecine ilişkin olarak; ilgi (c) “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” konulu Genelge'de birinci dönemin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağı ve 22 Ocak 2021 Cuma günü sona ereceği belirtilmiş, ilgi (ç) yazımızda da Covid-19 Salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarının birlikte kullanılması ile sürdürüleceği, öğretim programlarının tamamının yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim yolu ile tamamlanacağı, öğrencilerin öğretim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu olacağı, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ise okul ortamında gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar ilgi (a) Yönetmelikle düzenlemiş olup resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında yapılması gereken ölçme ve değerlendirme uygulamaları, ilgi (a) Yönetmeliğin “Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler” başlıklı Ek 3 üncü maddesi gereğince aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Bu bağlamda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki derslerin ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerine yönelik olarak;

1- Ölçme ve değerlendirme uygulamaları ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2- Bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bunların e-Okul sistemine işlenmesi sağlanacaktır.

3- Ölçme ve değerlendirme uygulama takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve eğitim kurumu yönetimince tüm öğrencilere süresi içinde duyurulacaktır.

4- Ölçme ve değerlendirmeler, ihtiyaç duyulması hâlinde cumartesi günleri de dâhil edilerek, her bir sınav için bir ders saati süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacaktır.

5- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19/02/2018 tarih ve 56 sayılı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesinin Ortak Dersler bölümünde yer alan; beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacaktır.

6- Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında öğrencilerin oturma planı; fiziki mesafeyi koruyacak şekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

7- Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Covid-19 Salgını ile ilgili tedbirler, “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu”na göre eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilecektir.

8- Ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri hâlinde, durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak olup sınavlar, pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

9- Kendisinde ya da birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birisinde kronik hastalık bulunan öğrenciler ile kendisinin ya da birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birisinin Covid 19'a yakalanması veya temaslı olması nedeniyle karantina kapsamına alınan ve bu nedenle sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrenciler, eğitim kurumunda uygun bir zamanda ve izole bir ortamda gerekli tedbirler uygulanarak; bunların dışında mazereti nedeniyle sınavlara katılamayan öğrenciler ise ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sınava alınacaktır.

Yukarıda belirtilen 9. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu yönetimleri tarafından gerekli tüm önlemler alınacaktır.”

(İHA)