Sınavsız memur olmanın yeni yolu: Özel Kalem Müdürlüğü!

Milyonlarca genç işsiz dolaşırken, özel kalem müdürlüklerinin nasıl sınavsız atama mekanizması oldukları gözler önüne serildi. Sayıştay raporlarına göre Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde özel kaleme atanan dokuz kişi, iki ayını bile doldurmadan memur sıfatıyla başka kadrolara atandı.

14 günde sınavsız tekniker yapılanlar bile var. Yine Diyarbakır, Kastamonu, Serik‘in (Antalya) aralarında bulunduğu çok sayıda belediyede yapılan özel kalem atamasını mercek altına alan Sayıştay, “Özel kalem müdürlüğüne açıktan yapılan atamalar, memuriyete sınavsız girişin bir yolu olarak kullanılıyor” dedi. İşte, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde son 10 yılda özel kalem üzerinden sınavsız memur yapılanlar:

– Sınavsız şekilde özel kaleme alınan kişi 31 gün sonra açıktan memur yapıldı.

– Sınavsız şekilde özel kaleme alınan kişi 1 ay 13 gün sonra açıktan teknisyen atandı.

– Sınavsız şekilde özel kaleme alınan kişi 14 gün sonra açıktan tekniker yapıldı.

– Sınavsız şekilde özel kaleme atanan kişi 1 ay 20 gün sonra açıktan mühendis yapıldı.

– Sınavsız şekilde özel kaleme alınan kişi 1 ay 26 gün sonra açıktan veri hazırlama işletmeni kadrosuna atandı.

– Sınavsız şekilde özel kaleme alınan kişi 1 ay 9 gün sonra açıktan memur oldu.

– Sınavsız şekilde özel kaleme alınan kişi 1 yıl 2 ay 13 gün sonra açıktan ekonomist kadrosuna atandı.

– Sınavsız şekilde özel kaleme alınan kişi 1 ay 9 gün sonra açıktan mühendis kadrosuna atandı.

– Naklen tayinle özel kaleme alınan kişi, 28 gün sonra bilgisayar işletmeni kadrosuna atandı.

DİYARBAKIR'DA “GİTTİ-GELDİ” KADROSU

“Belediyelerde yer alan özel kalem müdürlüklerine atama yetkisi sınırsız bir yetki değildir” diyen Sayıştay, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde de aynı durumun yaşandığını açıkladı. Belediyeye atanan kayyum döneminde ilişkin örnekler şöyle:

– Özel Kalem Müdürlüğü'nde görevli M.A. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kadrosuna atandı.

– M.A.'nın yerine F.S. adlı şahıs 23.07.2018 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü'ne açıktan atandı.

– M.A. bu kadroda 7 gün kaldıktan sonra, Lice Belediyesine Zabıta Müdürü olarak atandı

– Bunun ardından 01.08.2018 tarihinde önceki Özel Kalem Müdürü M.A. Özel Kalem Müdürlüğü'ne tekrar atandı.

Kastamonu Belediyesi'nde de, son üç yıl içerisinde toplam beş personel özel kalem müdürlüğü kadrosuna atandı. Bunlardan dördü diğer kurumlara naklen atandı. Naklen ataması yapılan bu dört kişi, özel kalem müdürlüğü kadrosunda 3-10 hafta arasında çalıştı.

Antalya‘ya bağlı Serik Belediyesi'nde de özel kalem müdürlüğü kadrosuna son beş yıl içerisinde altı kişi açıktan getirildi. Bu kişiler daha sonra kurum içerisindeki memuriyet kadrolarına sınavsız olarak atandı.