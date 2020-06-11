Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? İşte açılacağı tarih…

Aylardır kapalı olan sinema ve tiyatrolar için kapılarını açacakları tarih, normalleşme takvimi ile belli oldu. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sinema, tiyatro gibi işletmeler belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir." demişti. Peki tiyatro ve sinemalar ne zaman açılacak?

09:20 -
Haberler Gündem
Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? İşte açılacağı tarih…

Mart ayından bu yana kapalı olan sinema ve tiyatrolar için açılma tarihi kabine toplantısının ardından belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından tiyatro, sinema ve gösteri merkezlerinin açılış tarihini duyurdu.

SİNEMA VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ‘Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir’ dedi.

İLGİLİ HABERNormalleşme takvimine yeni kararlar eklendiNormalleşme takvimine yeni kararlar eklendi
Corona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sinema TAyyip Erdoğan tiyatro Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more