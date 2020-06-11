Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? İşte açılacağı tarih…

Mart ayından bu yana kapalı olan sinema ve tiyatrolar için açılma tarihi kabine toplantısının ardından belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından tiyatro, sinema ve gösteri merkezlerinin açılış tarihini duyurdu.

SİNEMA VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ‘Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir’ dedi.