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Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Sinema ve tiyatro salonları için tarih belli oldu!

Mart ayından bu yana kapalı olan sinema ve tiyatrolar için açılma tarihi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından tiyatro, sinema ve gösteri merkezlerinin açılış tarihini duyurdu.

10:12 -
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Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Sinema ve tiyatro salonları için tarih belli oldu!

Aylardır kapalı olan sinema ve tiyatrolar için kapılarını açacakları tarih, normalleşme takvimi ile belli oldu. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sinema, tiyatro gibi işletmeler belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir.” demişti. Peki tiyatro ve sinemalar ne zaman açılacak?

SİNEMA VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ‘Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir' dedi.

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