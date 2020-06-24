Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Bakanlıktan sinema, tiyatro ve konser yerleri için genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sinema, tiyatro gibi işletmeler belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir.” demişti. 1 Temmuz'da tekrardan kapılarını açmaya hazırlanan sinema salonları, tiyatrolar ve konser yerleri için bakanlıktan genelge yayınlandı…

SİNEMA VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ‘Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir' dedi.

SİNEMA, TİYATRO VE KONSER SALONLARINDA SIKI ÖNLEM ALINACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1 Temmuz kapılarını açacak yerlerde uygulanması gereken kuralları genelge ile belirledi. Buna göre;

-Girişte seyircilerin ateşi ölçülecek.

-Salonda film boyunca maske takmak zorunlu olacak.

-Salon kapasitesinin maksimum %60'ı dolu olacak.

-Seyirciler arasında en az 2 koltuk boş bırakılacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GENELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ…