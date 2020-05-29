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Sınıflandırılmış yükümlü nedir? Sınıflandırılmış yükümlüler ne zaman askere alınacak?

MSB'den askere gidecekler için açıklama geldi ve corona virüsü sonrasında ara verilen askerlik işlemleri yeniden başlıyor. Açıklamada yer alan sınıflandırılmış yükümlü ibaresi vatandaşların bu terimi merak etmesine neden oldu. Peki sınıflandırılmış yükümlü ne demek? İşte detaylar...

12:22 -
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Sınıflandırılmış yükümlü nedir? Sınıflandırılmış yükümlüler ne zaman askere alınacak?

Corona virüs önlemleri kapsamında ertelenen askerlik terhis ve celp işlemleri yeniden başlıyor. Bakan Akar, terhis işlemlerinin 31 Mayıs’ta başlayacağını duyurdu bedelli askerlik için de yeni alımın 20 Haziran’da yapılacağı duyurulmuştu.

Askerlik celpleri ve terhisler ne zaman başlayacak? Bedelli ...

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR?

Sınıflandırılmış yükümlü, er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görev icra edeceğin belli olduğunu ifade etmektedir. Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından öğrenilebiliyor.

askerlik Corona e-devlet
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