Sınıflandırılmış yükümlü nedir? Sınıflandırılmış yükümlüler ne zaman askere alınacak?

Corona virüs önlemleri kapsamında ertelenen askerlik terhis ve celp işlemleri yeniden başlıyor. Bakan Akar, terhis işlemlerinin 31 Mayıs’ta başlayacağını duyurdu bedelli askerlik için de yeni alımın 20 Haziran’da yapılacağı duyurulmuştu.

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR?

Sınıflandırılmış yükümlü, er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görev icra edeceğin belli olduğunu ifade etmektedir. Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından öğrenilebiliyor.