‘Sınır’ bilmecesi… Karayolu araç ve yaya trafiğine kapatıldı

Türkiye’nin çeşitli illerinden Avrupa’ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne’ye gelişleri sürüyor. İstanbul’dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne’ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor.

ISLIKLI YÜRÜYÜŞ

Edirne’de polis ekipleri, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı´na giden karayolunu, bu sabah yaklaşık 1 kilometre mesafede araç ve yaya trafiğine kapattı. Karayolu kapatılmadan gelen son göçmen grup ise, ıslıklarla sınır kapısına doğru ilerledi.

Yunanistan askerleri Kastanies Sınır Kapısı’nı yaya ve araç trafiğine kapattığı için yüzlerce göçmen, tampon bölgede bekliyor.

GERGİNLİK YAŞANDI

Sınır hattını önceki gün otobüsler ile kapatan Yunanistan askerleri, dün sabah ise tel örgüler çekmişti. Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile Yunan askerleri arasında dün zaman zaman gerginlik yaşandı.

Yunanistan askerleri, tel örgüleri aşmak isteyen göçmenleri gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı.