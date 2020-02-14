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Sınır birliklerine sevkiyat sürüyor!

TSK’nın farklı birliklerinden yola çıkan ve Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, İslahiye’den geçerek sınır birliklerine doğru devam etti.

18:54 -
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Sınır birliklerine sevkiyat sürüyor!

Tırlara yüklenmiş olarak sınır birliklerine nakledilen 6 araçlık tank, İslahiye'den geçiş yaparak Suriye'deki sınır birliklerine doğru devam etti.

Geniş güvenlik tedbirleri arasında yapılan sevkiyatın devam edeceği öğrenildi. (İHA)

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Fırat Kalkanı rejim Rusya Suriye tank TSK
Son güncelleme: 19:03 14.02.2020
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