Sınır birliklerine sevkiyat sürüyor!

Tırlara yüklenmiş olarak sınır birliklerine nakledilen 6 araçlık tank, İslahiye'den geçiş yaparak Suriye'deki sınır birliklerine doğru devam etti.. Geniş güvenlik tedbirleri arasında yapılan sevkiyatın devam edeceği öğrenildi. (İHA). İLGİLİ HABERİdlib&#039;den yola çıktılar, akın akın geliyorlar!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sinir-birliklerine-sevkiyat-suruyor-5625846","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sinir-birliklerine-sevkiyat-suruyor-5625846","pageType":"yazi","pageIdentifier":5625846,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Su0131nu0131r birliklerine sevkiyat su00fcru00fcyor!"});aip('newsArticle', {"identifier":5625846,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sinir-birliklerine-sevkiyat-suruyor-5625846/","headline":"Su0131nu0131r birliklerine sevkiyat su00fcru00fcyor!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["F\\u0131rat Kalkan\\u0131","rejim","Rusya","Suriye","tank","TSK"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/14/iecrop/askeri-arac-iha1_16_9_1581696218.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":1581695646,"datePublished":1581695646,"dateModified":1581696220,"info":"{"seo_news":"false"}"});