Sınır kapısındaki mültecilere Yunanistan’dan gazlı müdahale!

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı aldığı yönündeki söylentilerden sonra, bir grup göçmen Avrupa’ya geçme hayaliyle Edirne sınırına doğru yola çıktı.

Farklı bölgelerden otobüslerle belli bir noktaya kadar ulaşan göçmenler yolculuklarına, tarlalardan yürüyerek devam etti. Ayrıca Edirne çevresindeki göçmenler de sınır kapısına ulaştı.

YUNANİSTAN İZİN VERMEDİ

Ancak göçmenlerin Yunanistan’a geçişlerine izin verilmedi. Yunan askerlerinin güvenlik önlemlerini artırdığı bölgede göçmenlerin bekleyişi sürüyor.

HAREKETLİLİK YAŞANDI

Bekleyiş sırasında zaman zaman hareketlilik yaşandı. Tampon bölgedeki göçmenler Yunanistan tarafından gaz bombası atıldı.

YANGIN İDDİASI

Türkiye'nin sınır kapılarından geçiş hakkı tanımasının ardından yüzlerce mülteci Avrupa'ya gitme isteği ile Yunanistan sınırına akın etti. Yunan yetkililer mültecilerin ülkelerine girmesine izin vermedi. Mülteciler, tampon bölgede kaldı.

MÜLTECİLERİN GEÇTİĞİ NOKTADA YANGIN

Mültecilerin sınırdan geçtiği yerlerde ise uzaktan dumanlar ve alevler görüldü. Yangını Yunan görevlilerin çıkardığı iddia edildi. (DHA/İHA)