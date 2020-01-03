Sınır ötesi operasyon: PKK’lı 2 terörist yakalandı

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK’lı teröristlere yönelik düzenlediği ortak operasyonda Irak’ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren ‘Sema Fakrin’ kod adlı Gülbahar M. ile ‘Beritan Avesta’ kod adlı Lebisa A.’yı yakalayarak, Türkiye’ye getirdi.
3 TERÖR EYLEMİNE KATILDIĞINI İTİRAF ETTİ
Van Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan 2 kadın terörist dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, teröristlerden Gülbahar M. ile Lebisa. A.’nın tutuklanmasına karar verdi. Gülbahar M.’nin verdiği ifadesinde 2012 yılında Tunceli’de 3 terör eylemine katıldığını itiraf ettiği belirtildi. (DHA)