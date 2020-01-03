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Sınır ötesi operasyon: PKK’lı 2 terörist yakalandı

Van Mit Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda, Irak/Kandil’de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin ve Beritan Avestai kod adlı teröristler yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

09:31 -
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Sınır ötesi operasyon: PKK’lı 2 terörist yakalandı

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK’lı teröristlere yönelik düzenlediği ortak operasyonda Irak’ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren ‘Sema Fakrin’ kod adlı Gülbahar M. ile ‘Beritan Avesta’ kod adlı Lebisa A.’yı yakalayarak, Türkiye’ye getirdi.

3 TERÖR EYLEMİNE KATILDIĞINI İTİRAF ETTİ

Van Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan 2 kadın terörist dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, teröristlerden Gülbahar M. ile Lebisa. A.’nın tutuklanmasına karar verdi. Gülbahar M.’nin verdiği ifadesinde 2012 yılında Tunceli’de 3 terör eylemine katıldığını itiraf ettiği belirtildi. (DHA)

Emniyet Irak Kadın mahkeme operasyon PKK Terör terörist Tunceli Türkiye Van
Son güncelleme: 09:42 03.01.2020
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