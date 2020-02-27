Sınıra 4 gün sonra yeni önlem… İşte son durum

Türkiye sınır komşusu İran'da corona virüsü nedeniyle ölümlerin artması üzerine sınır kapılarını 23 Şubat saat 17.00’de giriş-çıkışlara kapatmıştı. Kararın ardından ertesi gün İran’dan giriş yapmak isteyen Türk vatandaşlarına sağlık kontrolünün ardından yaya olarak geçiş izni verildiği ortaya çıkmıştı.

Kafa karışıklığı yaşanan sınır geçiş önlemleri kapsamında dün sahra hastaneleri kurulması kararı verildi. Önlemler günbegün artırılırken sınır kapılarına gelecek olan Türk vatandaşları, öncelikle bu hastanede kontrolden geçirilip gözetim altında tutulacak.

İRAN SINIRI HAZIRLIĞI

Yeni önlemler kapsamında Van’daki Kapıköy Gümrük Kapısında gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruldu. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı’nda kurulacak sahra hastanesi için ise sona geldi. Gürbülak’ta tamamen boşaltılan gümrük sahası içinde 25’e yakın ambulans bulunuyor.

Çevre illerden takviye getirilen ambulanslar alanda bekletiliyor. Kurulum aşamalarına devam edilen sahra hastanesinde ekipler, yoğun çalışma yürütüyor.

NAHÇIVAN TAMAM

Iğdır’ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısına sahra hastanesi kuruldu. Nahçıvan tarafından gelen sürücüler, sahra hastanesine alınmaya başlandı.

Türkiye’nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne açılan Dilucu Sınır Kapısında da tedbirler artırıldı. Sınır kapısının gümrük sahasına kurulan sahra hastanesine Türkiye’nin değişik bölgelerinden doktor ve sağlık çalışanları görevlendirildi.

HASTA KABULÜ BAŞLADI

Çadırın kurulmasının tamamlanmasının ardından sınırda geçiş için bekleyen TIR sürücüleri, hastaneye alınmaya başladı.

DHA’nın haberine göre yaklaşık 14 gün boyunca müşahede altında tutulacak sürücüler, hastalık tespit edilmemesi halinde taburcu edilecek.

Öte yandan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Nahçıvan uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

SAĞLIK BAKANI DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Ankara’da gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından sahra hastanesi kararını şu sözlerle anlattı:

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* Bugün itibariyle İran ile olan kara sınır kapılarımızda özellikle sahra hastanelerimizi oluşturup İranlı hiç kimseyi almamaya ama gelmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili de 14 günlük izolasyon ve karantina dönemini veya evde gözlem dahil olmak üzere nasıl uygulayacağımızı gelen kişilere anlatarak bu süreci devam ettirme noktasında Bilim Kurulu’nun bir yaklaşımı oldu.

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Bakan Koca bugün sınır kapılarında kurulan sahra hastanelerini ziyaret edecek ardından Van ve Hakkâri'ye hareket edecek.