Sınırda bekleyen göçmenler için acil ihtiyaç listesi

Twitter hesabından ihtiyaç listesi yayınlayan TMMOB yardımların Edirne Tabip Odası'na kargoyla gönderilebileceğini duyurdu.

İhtiyaçlar şöyle sıralandı:

* Orta boy bebek battaniyesi

* Püre şeklinde bebek maması

* Biberon

* Bebek bezi

* Islak mendil

* Hijyenik ped

* Battaniye

* Hırka, polar, kazak

* Kalın çorap

* Kışlık mont

* Atkı, bere, eldiven

Edirne Tabip Odası adres: Şükrüpaşa Mah. 154. Sok. No:5 Merkez/Edirne

ÇOCUĞUN DİNİ, IRKI, MİLLETİ OLMAZ

Diğer yandan, Twitter üzerinden kurduğu AHBAB organizasyonuyla mülteci çocuklara yardım eli uzatan Haluk Levent, göçmenlere yönelik faaliyetleri nedeniyle tepki aldıklarını ancak yardıma devam edeceklerini duyurdu.

Levent şu mesajı yayınladı:

“İnanabiliyor musunuz, küçücük Mülteci çocuklara su ve mama dağıttık diye çok tepki aldık. Bize ‘o kadar çocuk yapmasalarmış’ diyorlar. Ama doğmuş. Çocuğun dini, ırkı, milleti olmaz. Çocuk o. Onun suçu yok. Kim ne derse desin, biz yardım etmeye devam edeceğiz.”