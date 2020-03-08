Sınırı geçmek isterken doğum yaptı!

Edirne'nin Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda Avrupa'ya geçme umuduyla beklemeye devam eden Afgan mültecilerden Bismillah ve Rukhshaneh Noori çiftinin üçüncü çocukları da dünyaya geldi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ve Ramisa adı verilen bebeğe, kardeşlerinin sevgisi ise dikkat çekti. Bilal ve Şualp Noori kardeşler, yeni doğan kardeşlerini hastanede ziyaret ederken, mutlulukları da gözlerinden okundu.

MÜLTECİLER ARASINDA DÜNYAYA GELEN İKİNCİ BEBEK OLDU

Noori, doğumun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından dünyaya gelen kız çocuğuna Ramisa adını verdi. Doğumun ardından tampon bölgede bulunan eşi Bismillah Noori ve 2 çocuğu Bilal ve Şualp Noori de Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açan Ramisa Noori'yi ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Bilal ve Şualp Noori'nin dünyaya gelen kız kardeşlerine olan ilgisi ise dikkat çekti. Kız kardeşleri Ramisa Noori'ye yakın ilgi gösteren Bilal ve Şualp kardeşlerin mutluluğu da gözlerinden okundu.

Ramisa Noori, Suriye uyruklu Zeyneb El Alabut ve Necdet El Alabut çiftinin dünyaya gelen ve Hazze adını verdikleri kız çocuğunun ardından mülteciler arasında dünyaya gözlerini açan ikinci bebek oldu.