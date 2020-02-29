Sınırları açmadan önce yakalanan insan kaçakçıları tutuklandı

Türkiye, göçmenlerin Avrupa'ya gitmelerine izin vererek sınır kapılarını açarken İzmir merkezli operasyon sonucu yasa dışı göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 52 şüpheliden 26'sının tutuklanması dikkat çekti.

Göçmen kaçakçılığına yönelik İzmir merkezli 12 ilde büyük bir operasyon gerçekleştirilirken, Ege kıyısında ölüme yolculukta hayatını kaybeden Aylan bebeğin ismi verilen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 60 kişi geçtiğimiz salı günü gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 52 şüphelinden 26'sı tutuklandı.

60 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İzmir merkezli İstanbul, Muğla, Balıkesir, Adana, Mersin, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Malatya ve Trabzon olmak üzere 12 ilde 104 şüpheli şahsı yakalamaya yönelik geçtiğimiz salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 60 kişi gözaltına alınmıştı.

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HAVA KOŞULLARI DOLAYISIYLA BOTLA GEÇİŞLERE İZİN VERİLMEDİ

Öte yandan Türkiye bir yandan şehit olan 33 askerimizi kaybettiğimiz hain saldırı sonrası yasa dışı göçmen kaçakçılığı ile mücadele ederken bir yandan da İzmir'de güvenlik güçleri bugün, deniz yoluyla Yunanistan’a geçmek isteyen göçmenlere şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle izin vermedi. Geri dönen göçmenler, karayoluyla Edirne’ye hareket etti.

Suriye’nin İdlib kentinde rejimin Mehmetçiğe saldırısının ardından, Türkiye’nin ‘açık kapı politikası’ uygulayacağı haberini duyan göçmenler, Yunanistan’a gidebilmek için harekete geçti. Kendi aralarında organize olan ve otobüs kiralayan göçmenler, deniz yoluyla Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçebilmek için yola koyuldu.

EDİRNE’YE YOLA KOYULDULAR

Sakız Adası’na yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Çeşme Pırlanta Koyu’na gitmenin hesaplarını yapan göçmenlere, güvenlik güçleri engel oldu. İzmir’de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle güvenlik güçleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri sahillere yaklaştırmadı. Deniz yoluyla Yunanistan’a geçemeyen göçmenlerin, bunun üzerine kara yoluyla Yunanistan’a geçmek için yola koyulduğu öğrenildi.

BASMANE BOŞ KALDI

İzmir’de mültecilerin en fazla yaşadığı yerlerden Basmane semtinde de göçmenler ayrılmaya başladı. Genellikle bölgede bulunan otellerde kalan göçmenlerin büyük bir çoğunluğunun Avrupa’ya gitme hayaliyle Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’na doğru yola çıktığı öğrenildi. Çoğu zaman boş oda dahi bulunamayan birçok otelin boşaldığı belirtilirken, bölgede kalan az sayıda göçmenin de ilerleyen günlerde gitmek için hazırlık yaptığı ifade edildi.

Bölgede esnaflık yapan Mehmet Faruk Noyan (44), göçmenlerin büyük bir çoğunluğunun sırt çantalarıyla birlikte ayrıldığını belirterek, “İki gündür büyük bir hareketlilik var. Bölgede oldukça az sayıda göçmen kaldı. Normalde bu park çok kalabalık olurdu. Fakat artık akşamları tek tük göçmen oluyor. Özellikle dün akşam sırt çantalarıyla birlikte yola çıktılar” dedi. Varol Topal (57) da, göçmenlerin büyük bir çoğunluğunun ayrıldığını ifade etti. (İHA-DHA)