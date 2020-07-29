Sinop ve Zonguldak bayram namazı saatleri… Zonguldak’ta ve Sinop’ta Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram günü bayram namazıyla başlayacak ve karantina altındaki geçtiğimiz bayramın ardından bu bayram namazlar camide kılınacak. Peki şehirlerde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Zonguldak ve Sinop illerimizin bayram namazı vakitleri…

SİNOP BAYRAM NAMAZI SAATİ

Sinop'ta bayram namazı saat 06:06'da kılınacak.

ZONGULDAK’TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Karadeniz şehirlerinden olan Zonguldak’ta vatandaşlar bayram namazını Diyanet’in belirlediği saat olan 06:21’de kılacak.

ZONGULDAK’IN TARİHİ CAMİLERİ

Bu sene virüs salgını nedeniyle bayram namazı evlerde kılınacak. Sizler için Zonguldak'ın geçtiğimiz senelerde bayram namazlarında dolup taşan camilerini derledik.

Köprülü Camii: Safranbolu ilçesindedir. Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa tarafından 1622'de yaptırılmıştır. İlçenin en büyük camisidir.

Gazi Süleyman Paşa Camii: Safranbolu ilçesinde Cami-i kebir mahallesindedir. On altıncı asırda yapıldığı tahmin edilen eser, çok bakımsızdır.

Hidayetullah Camii: Safranbolu ilçesi İzzet Mehmed Paşa Mahallesindedir. Hidayet Ağa tarafından 1718-1719 senesinde yapılmıştır. Birkaç defa tamir gören caminin minaresi bezemelerle süslüdür.

İzzet Mehmed Paşa Camii: Safranbolu'da İzzet Mehmed PaşaMahallesindedir. Sultan Üçüncü Selim Hanın sadrazamı İzzet Mehmed Paşa tarafından 1779'da yapılmıştır. Çeşitli zamanlarda tamir görmüştür. Kubbelerinin hepsi kurşunla kaplıdır.

Lütfiye Camii: Safranbolu'da Akçasu Mahallesindedir. Hacı Hüseyin Hüsnü tarafından 1879'da yaptırıldığı kitabesinden anlaşılmaktadır. Kaçak Camii de denir.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKLİ MİDİR?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

KURBAN KESİMİ SIRASINDA NELER YAPILMALIDIR?

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).