Kafaları karıştıran iddia… Sır cinayette katilin portresi değişti

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi’ndeki evinde 24 Mayıs günü cansız bedeni bulunan Gülsüm Taç’ın (46), resim öğretmeni Cem Yılmaz (43) tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Taç’ın Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kuaförlük yapan ağabeyi Hüseyin Çandır, olayın kamuoyuna yansıdığı gibi olmadığını söyledi.

KAFALAR KARIŞTI

Hüseyin Çandır, kardeşiyle cinayet zanlısının sevgili olmadığını belirterek şu iddiaları öne sürdü:

* Bu olay aşk cinayeti değil.

* Bu kişi binaya girmeden önce apartmanın şalterini kapatmış.

* Eve girince kardeşimin başına vurup bayıltmış, sonra da boğmuş.

* Ardından evdeki kıymetli eşyaları almış.

* Dizüstü bilgisayarı, takılar ve bir miktar para almış.

Çandır, cinayetin saat 13.00 sıralarında olduğunu belirterek, “Kardeşim aynı gün İzmir’deki eşi ve çocuklarının yanına gidecekti. Saat 16.00 için otobüs bileti vardı” dedi.

NE OLMUŞTU?

Gülsüm Taç’tan haber alamayan iş arkadaşları 24 Mayıs Pazar günü polise haber verdi. Eve giden ekipler, Taç’ın mutfakta cansız bedenini buldu.

Adli Tıp’ta hazırlanan ön raporda, herhangi bir darp izi bulunmayan Taç’ın kalp krizinden ölmüş olabileceği belirtilerek, kesin ölüm nedeninin otopsi ile ortaya çıkacağı kaydedildi.

SEVGİLİ İDDİASI

Ancak 27 Mayıs günü, resim öğretmeni Cem Yılmaz, Adana’da polis merkezine giderek, Gülsüm Taç ile 2,5 yıldır sevgili olduklarını, 12 Mayıs’ta Antalya’ya Taç’ı görmek için gittiğini, 22 Mayıs gününe kadar yanında kaldığını, sabah uyandığında ise yerde hareketsiz yatarken gördüğünü, korktuğu için de kimseye söylemeden Adana’ya geldiğini anlattı.

Bunun üzerine Yılmaz hakkında ‘yardım ve olayı bildirmeme yükümlülüğünü yerine getirmediği’ gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

İTİRAF TELEFONU

28 Mayıs Perşembe günü ise Yılmaz, polis merkezini telefonla arayarak, Gülsüm Taç’ı kendisinin öldürdüğünü, vicdan azabı çektiği için intihar edeceğini söyledi. Ekipler, intihar teşebbüsünde bulunan Yılmaz’ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Yılmaz, sorgusunda, ”12 Mayıs´ta Gülsüm Taç’ın yanına gittim ve evinde kaldım. 22 Mayıs günü Adana’ya dönmek istediğimde gitmeme izin vermedi. Bu nedenle onu öldürmeye karar verdim” dedi.

KORKUNÇ DETAYLAR

Banyoya yatak serdiğini, burada bornozun kuşağı ile Taç’ı, boğazını sıkarak öldürdüğünü anlatan Yılmaz, cinayeti gizlemek için de cesedi mutfağa taşıdığını, boynundaki morlukların üzerine fondöten sürdüğünü, kıyafetlerini giydirip, ağzına da bir parça ekmek ve peynir koyduğunu itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, nöbetçi hakimlik tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

CİNAYET PORTRESİ

Resim öğretmeni Cem Yılmaz’ın, cinayetin ardından kadının portresini çizdiği ortaya çıktı.

Yılmaz’ın çizdiği portreyi çerçeveleterek evinin bir köşesine koyup, çiçeklerle süslediği, yanına da ‘Gülsüm’üm mayam benim. Keşke beni aileme gönderseydin. Kocandan ayrılma sürecini uzatmasaydın. Yanına geliyorum seni seviyorum’ yazılı intihar notu bıraktığı belirlendi.