Sıralı boş mezarlar kenti ayağa kaldırdı! Başsavcılıktan açıklama geldi

Isparta’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilen yan yana sıralı boş mezarların görüntüsü, corona virüsü nedeniyle açıldığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşıldı. Bunun ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülere ilişkin inceleme başlattı. Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, yapılan inceleme sonucunda açılan mezarların geçen yıla ait olduğunu belirtti.

Akbulut yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

*Isparta ilinde Isparta Belediyesi’ne ait iş makineleriyle açılan mezar yerlerinin Covid-19 nedeniyle açılan toplu mezarlara dair görüntüler olup olmadığının tespiti maksadıyla yapılan araştırma neticesinde, görüntülere ait sıralı şekildeki mezar yerlerinin geçtiğimiz yıla ait, yani 2019 yılında yapılan çalışmalara ilişkin görüntüler olduğu tespit edilmiştir.

*Isparta Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat hükümleri gereği açılan boş mezar yerlerine ilişkin görüntülerin koronavirüs salgını ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı; ancak son dönemde salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Isparta Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından defin işlemlerinin tedbiren koruma altında yerine getirildiği bilgisine ulaşılmıştır.

*Dolayısıyla sosyal medyada ve bazı sosyal paylaşım sitelerinde yer alan görüntülere ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Halk arasında korku ve kaygı oluşturacak şekilde kamuoyuna yanıltıcı bilgi paylaşımı yapanlar hakkında araştırmalara devam edilmektedir.

DEFNİ YAPILAN KİŞİYE TEST YAPILMIŞ

Diğer yandan, soruşturmaya konu olan görüntüde defni yapılan bir vatandaşın, corona virüsü testi yapıldığı, testin negatif çıktığı ancak defin görevlilerinin buna rağmen tedbir amacıyla özel kıyafet giydiği belirlendi.

SUİSTİMAL SORUŞTURMALARI DA YAPILIYOR

Isparta’da corona virüsü tedbirlerinin suistimali suretiyle işlenen suçlara karşı soruşturmalar da açıldığı kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 3 ayrı ‘merdiven altı usulsüz dezenfektan üretimi’, 2 ayrı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’, 3 ayrı ‘karantina kurallarına aykırı davranma’, 1 de ‘kamuya gerekli olan şeylerin yokluğuna neden olma’ suçlarından başlatılan soruşturmalar devam etmektedir” denildi. DHA

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