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Siren seslerini karıştırdı… Nereye kaçacağını şaşırdı

Samsun’da parkta aldığı alkolün etkisi ile vatandaşlara sataşan bir kişi, 112 ambulans sirenini, polis sireni zannedince nereye kaçacağını şaşırdı. Kaçan alkollü şahsın panik hali kameraya yansıdı.

09:46 -
Haberler Gündem
Siren seslerini karıştırdı… Nereye kaçacağını şaşırdı

Samsun'da Anıt Park'ta gündüz vakti iki kişi içki içmeye başladı. Şahıslardan biri ayrılırken diğeri aldığı alkolün etkisi ile parktan geçen erkek ve kadınlara laf attı.

Duyduğu siren sesiyle bir an irkilen alkollü şahıs önce aldırış etmedi. Sesin yaklaşmasıyla ambulans sirenini polis sireni zanneden vatandaş elindekileri çöp kutusuna atarak, yoldan geçenlere “Çekilin” diye bağırıp hızla kaçmaya başladı.

Sirenden kaçan alkollü şahsın elindeki koli bandı ve trampet bagetleri ise dikkat çekti. (İHA)

Polis Samsun
Son güncelleme: 09:58 21.08.2020
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