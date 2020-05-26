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Sireni duyan kaçtı ama… Bu da tüpçü şakası!

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sokaklardan gelen görüntüler güldürdü. Aracıyla ilerleyen bir tüpçü, çocukları polis sireni çalarak, ‘kaçmayın teslim olun’ diyerek korkuttu. Bir başka görüntüde de parkta toplanan kalabalık genç grup, polisin baskınıyla çil yavrusu gibi dağıldı.

18:17 -
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Corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitimine saatler kala Antalya'da vatandaşların cep telefonlarına ilginç, bir o kadar da komik görüntüler yansıdı.

ARA SOKAKLARA DAĞILDILAR

Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka mahallesindeki bir parkta toplanan kalabalık gençler, polisin ani baskını sonrası çil yavrusu dağıldı. Kaçmaya başlayan gençler, ara sokaklara dağılıp evlerinin yolunu tuttu. O anları cep telefonuyla çeken vatandaşlar ile kaçan gençlerin gülüştükleri görüldü.

“EŞKALLERİNİ ALDIM MÜDÜRÜM”

Bir başka görüntüde de Antalya'da çekilip tüpçü olduğu belirtilen bir kişi, sokakta gezinen çocukları görünce araçtan polis sireni çaldı.

Korkup kaçmaya başlayan çocuklara, ‘Kaçmayın teslim olun' diye seslenen tüpçü, ‘eşkallerini aldım müdürüm' diyerek şaka yaptı. Çocuklar aracın tüp aracı olduğunu anlayınca derin bir nefes aldı. İHA

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Son güncelleme: 18:20 26.05.2020
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