Şirketleri batan kardeşler birbirini vurdu!

Dün akşam İslambey Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Rıfat, Selman, Eren ve Mahir Cihangir kardeşlerin ortak olduğu inşaat firmasının batması üzerine, kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden sözlü tartışmalar başladı.

Rıfat ve Selman Cihangir, meseleyi görüşmek için telefonda yaptıkları konuşmada da tartıştı. Yaşanan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Rıfat Cihangir kardeşleri Eren ve Selman’ı alarak diğer kardeşi Mahir Cihangir’in yanına gitti.

MAHİR RIFAT’I, SELMAN DA MAHİR’İ VURDU

Bir araya gelen kardeşlerin tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada Mahir, kardeşi Rıfat Cihangir’i bıçakladı. Rıfat Cihangir, aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere düşerek hayatını kaybetti.

Mahir Cihangir’in kardeşi Rıfat Cihangir’i bıçaklamasının ardından olay yerinde bulunan Selman Cihangir de silahla, kardeşini bıçaklayan Mahir’e ateş etti. Mahir Cihangir kanlar içinde yere yığılırken, kardeşler olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

Bu sırada olayda yara almayan Selman ve Eren kardeşler şoku atlatarak yaralı kardeşlerini hastaneye götürdü. Hastaneye getirilen Mahir tedavi altına alındı, Rıfat Cihangir hayatını kaybetti. Selman Cihangir de gözaltına alındı. (İHA)